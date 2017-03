Chavez Senior: Dla Andrzeja Fonfary to bardzo ważna walka

Andrzej Fonfara (28-4, 16 KO) wielką sławę zdobył wygraną przed czasem nad Julio Chavezem Jr niespełna dwa lata temu. W sobotni wieczór czeka go trudna przeprawa z Chadem Dawsonem (34-4, 19 KO). Ojciec poskromionego przez Polaka Chaveza Juniora przyznaje, że to dla naszego rodaka niezwykle ważny pojedynek.

Zdjęcie Joe Smith Jr (z lewej) znokautował Andrzeja Fonfarę już w pierwszej rundzie /AFP

"Dla Fonfary to bardzo ważna walka, ponieważ wraca po niespodziewanej porażce przez nokaut i jego kariera znalazła się trochę na rozdrożu. Zobaczymy, w którą stronę teraz pójdzie" - mówi legendarny "Cesarz", jeden z najwybitniejszych pięściarzy w historii boksu zawodowego. Bolesna i szybka porażka w pierwszej rundzie z Joe Smithem rzeczywiście zatrzymała na trochę karierę "Polskiego Księcia".



"Zobaczymy, czy on się już otrząsnął z tamtej porażki i czy o niej zapomniał. Przede wszystkim sprawdzimy też, czy pozbierał się po tamtym pojedynku mentalnie i fizycznie? Nie mogło być chyba lepszego powrotu na "przełamanie", niż właśnie starcie z Dawsonem" - dodał Julio Cesar Chavez.



Sobotni występ będzie dla Andrzeja debiutem ze znakomitym trenerem Virgilem Hunterem w narożniku. "To było dobre posunięcie i mądry ruch" - przekonuje sam Fonfara.

