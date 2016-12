Breazeale: Wygraną ze Szpilką przybliżę się do Wildera

Już od jakiegoś czasu wiadomo było, że Artur Szpilka (20-2, 15 KO) wróci na ring 25 lutego w Birmingham na rozpisce gali Wilder vs Wawrzyk. Tam czekać na niego będzie zmotywowany Dominic Breazeale (17-1, 15 KO), dla którego również będzie to powrót po nieudanym ataku na tron mistrza świata wagi ciężkiej.

Zdjęcie Dominic Breazeale /AFP

Polak niemal dokładnie rok temu poległ w dziewiątej rundzie po mocnym prawym Deontaya Wildera (37-0, 36 KO), mistrza federacji WBC. Teraz Andrzej Wawrzyk (33-1, 19 KO) stanie przed szansą pomszczenia swojego kolegi. Z kolei Breazeale poległ pod koniec czerwca, zastopowany w siódmym starciu przez Anthony'ego Joshuę, championa organizacji IBF. Zwycięzca tej konfrontacji powróci na salony. Przegrany mocno spadnie w rankingach i zarobkach.

- Cieszę się z powrotu na ring. Od momentu porażki z Joshuą cierpliwie czekałem na to, by znów rozpocząć drogę do walki o tytuł. W głównym daniu wystąpi mistrz WBC i niech Wilder wie, że chcę jego tytułu. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie wygrana nad Szpilką w efektowny sposób - mówi dwumetrowy Breazeale, olimpijczyk z Londynu w reprezentacji USA.