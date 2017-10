Breazeale: Joshua pokonałby Wildera

Dominic Breazeale (18-1, 16 KO) nie ma wątpliwości - jeśli dojdzie do walki Anthony'ego Joshuy (19-0, 19 KO) z Deontayem Wilderem (38-0, 37 KO), Anglik nie da Amerykaninowi żadnych szans.

Zdjęcie Dominic Breazeale /AFP

- To proste - odpowiada Breazeale, gdy pada pytanie o to, kto wygrałby tę potyczkę. - Wilder nie jest zawodnikiem takiego kalibru, za jakiego ludzie go uważają. Ma małe indycze nogi, nie posiada twardej szczęki. Joshua wygrał z najlepszym z najlepszych, przez kilka rund wymieniał ciosy z Kliczką, obaj padali i się podnosili. To była prawdziwa walka w wadze ciężkiej. Zdecydowanie stawiałbym więc na Joshuę.

Breazeale, który w czerwcu ubiegłego roku przegrał z Joshuą w siódmej rundzie, zmierzy się w kolejnym pojedynku z Erikiem Moliną (26-4, 19 KO). Do walki dojdzie 4 listopada na gali Wilder-Stiverne II, a zwycięzca zyska prawo do pojedynku o pas WBC, który dzierży właśnie Wilder.

- Jeśli sam miałbym wybrać sobie rywala, to na pewno byłby to Wilder. Mamy do załatwienia osobiste sprawy, które należy rozstrzygnąć po męsku w ringu - stwierdził Breazeale.