Boks. WBA wdraża program antydopingowy i ogranicza liczbę mistrzów

Walka z dopingiem i redukcja liczby mistrzów świata to główne postanowienia przyjęte podczas odbywającej się w Medellin, w Kolumbii, konwencji federacji bokserskiej World Boxing Association.

Zdjęcie Były mistrz świata Oscar de la Hoya (z lewej) i Antonio Cervantes podczas gali WBA w Medellin, w Kolumbii /AFP

Zarząd federacji zagłosował za wdrożeniem programu "Fair Boxing", obejmującego wszystkich zawodników z czołowej piętnastki rankingu w poszczególnych kategoriach wagowych. Wyrywkowe testy antydopingowe ma prowadzić VADA. Inicjatywa będzie przypominać "Clean Boxing Program", który jakiś czas temu wprowadziła, także we współpracy z VADA, federacja WBC.

Poza tym WBA, która przyznaje pasy w wersjach "super" i "regularnej", a do tego też tytuły tymczasowe, chce ograniczyć liczbę mistrzów świata. Jej prezydent, Gilberto Mendoza Jr, podkreślił, że zadanie nie jest łatwe, dlatego federacja daje sobie na jego realizację więcej czasu, niż pierwotnie zakładała. Początkowo chciała się ze wszystkim uporać do roku 2018, ale na konwencji Mendoza poinformował, iż termin został wydłużony do 2019.