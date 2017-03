Boks. Polacy spotkają się w Ostrowcu Św. z wymagającymi Białorusinami

Reprezentacja Polski w boksie zmierzy się w piątek z Białorusią w towarzyskim meczu w Ostrowcu Św. "To wymagający rywal, mający w swoim składzie medalistów mistrzostw Europy i uczestników igrzysk olimpijskich" - powiedział trener kadry Karol Chabros.

Zdjęcie Damian Kiwior /fot. Łukasz Szelemej /East News

Spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się w ramach projektu Polskiego Związku Bokserskiego "Światowa konfrontacja boksu olimpijskiego". "To wspaniała inicjatywa. Zapewnia przede wszystkim doskonałą promocję tej dyscypliny sportu. Nasi pięściarze mają też możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z naprawdę silnymi rywalami" - podkreślił Chabros.

W piątek rywalami polskich bokserów będzie reprezentacja Białorusi. Ostrowiecka publiczność zobaczy 12 walk. W wagach do 75 i do 81 kg rozegrane zostaną po dwa pojedynki. "Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Białoruś w boksie to uznana marka. Bardzo wymagający rywal, mający w swoim składzie medalistów mistrzostw Europy i olimpijczyków. Czeka nas bardzo trudny mecz, w którym końcowy wynik jest sprawą otwartą" - dodał trener polskiej kadry.

Oprócz meczu w Ostrowcu polska reprezentacja rozegra w tym roku jeszcze cztery mecze międzypaństwowe. 21 kwietnia w Brodnicy rywalami biało-czerwonych będą Niemcy, a 26 maja w Kielcach Rosjanie. Na 22 września zaplanowano pojedynek Polska - Irlandia, a na 27 października Polska - Turcja.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Białorusią.

waga do 49 kg - Jakub Słomiński waga do 52 kg - Maciej Jóźwik waga do 56 kg - Adrian Kowal waga do 60 kg - Radomir Obruśniak waga do 64 kg - Mateusz Polski waga do 69 kg - Damian Kiwior waga do 75 kg - Bartosz Gołębiewski i Daniel Adamiec waga do 81 kg - Arkadiusz Szwedowicz i Mateusz Goiński waga do 91 kg - Igor Jakubowski waga +91 kg - Kamil Bodzioch.

Spotkanie Polska - Białoruś rozpocznie się w piątek w Ostrowcu Św. o godz. 18.