Artur Szpilka wszedł w spór ze swym promotorem Andrzejem Wasilewskim

Czy najpopularniejszy polski bokser Artur Szpilka ma już dosyć swego promotora? Po dzisiejszym sporze, do jakiego doszło na Twitterze między "Szpilą" a jego promotorem Andrzejem Wasilewskim można dojść do takiego wniosku.

Od walki z Deontayem Wilderem, ze stycznia 2016 r., Artur Szpilka nie może się doczekać walki.

Pod informacją redaktora Andrzeja Kostyry z "Super Expressu", o tym, że Artur Szpilka w 15 lipca zmierzy się w USA z Adamem Kownackim, wywiązała się gorąca dyskusja, w trakcie której za łby wzięli się "Szpila" i jego promotor Andrzej Wasilewski.

Artur Szpilka z rezerwą podszedł do informacji, przypomniał poprzednią sytuację, gdy Kownackiemu uniemożliwiła starcie kontuzja, czy bardziej choroba zęba.

"Panie Andrzeju, do tej walki jeszcze bardzo daleko. Miał już swoją szansę, to go ząbek rozbolał..." - ironizował "Szpila".

Po chwili dodał:

"... Coraz bardziej mi się odechciewa tego wszystkiego... zagrywki promotorów i to całe gówno".

Na to zareagował ostro przywołany do tablicy jego promotor - Andrzej Wasilewski.

"Nie podobają mi się te Twoje wymyślone pretensje w mediach do promotora. Sytuację od początku masz wyśmienitą" - napisał Wasilewski.

"A mi się nie podoba prowadzenie mojej kariery i nic nie jest dobrze..." - odparł "Szpila".

Po tej wymianie zmian widać wyraźnie, że długie oczekiwanie na walkę Artura nikomu nie wychodzi na dobre.





Mocna wymiana zdań między Arturem Szpilką a Andrzejem Wasilewskim.

