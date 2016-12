Artur Szpilka walczy z Dominikiem Breazealem. A w pojedynku wieczoru Andrzej Wawrzyk!

Artur Szpilka doczekał się oficjalnego potwierdzenia swojego upragnionego powrotu na ring. 25 lutego, na gali w Birmingham (stan Alabama) Polak stoczy pojedynek z Amerykaninem Dominikiem Breazealem. O tej walce mówiło się od ponad tygodnia, a Interia od początku informowała, że szykowany jest wspólny występ Szpilki i Andrzeja Wawrzyka na jednej gali.

Zdjęcie Artur Szpilka zapowiada życiową formę na walkę z Dominikiem Breazealem /fot. DON EMMERT /AFP

- To historyczna sprawa, bo obie walki, Andrzeja Wawrzyka i Artura Szpilki, będą transmitowane na antenie ogólnodostępnej telewizji FOX, czyli będą pokazane w przekazie otwartym. Tego jeszcze nigdy nie było. Udało nam się osiągnąć coś, co było dla nas dużym wyzwaniem. W pojedynku wieczoru Wawrzyk skrzyżuje rękawice z mistrzem świata Deontayem Wilderem, a w starciu numer dwa na tej gali pokaże się Artur Szpilka - mówi z satysfakcją Andrzej Wasilewski, współwłaściciel grupy Sferis KnockOut Promotions i współpromotor obu pięściarzy.

To nie wszystko, bo jednego dnia będzie boksowało łącznie trzech polskich "ciężkich", tyle że na dwóch kontynentach. Oprócz "Szpili" i Wawrzyka, 25 lutego do ringu wejdzie Krzysztof Zimnoch. Białostoczanin w Szczecinie stoczy rewanż o swoją przyszłość z Amerykaninem Mikiem Mollo. Pikanterii dodaje fakt, że Mollo chce szybko rozprawić się z Zimnochem, by zasiąść przed telewizorem i dopingować "Szpilę". Ten z kolei założył się o 1000 dolarów z promotorem... Zimnocha, że Amerykanin ponownie skończy rodaka przed czasem.



Szpilka wraca na ring po niezwykle bolesnej, fizycznie i mentalnie, porażce z rąk Wildera, gdy został ciężko znokautował na styczniowej gali w Nowym Jorku. Już w trakcie mistrzowskiego pojedynku, pretendent z Polski nabawił się kontuzji lewej dłoni, która po powrocie do Polski wymagała zabiegu operacyjnego. Pięściarzem zajął się dr Robert Śmigielski, jeden z najlepszych ortopedów specjalizujących się w medycynie sportowej.