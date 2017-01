Artur Szpilka nie wystąpi na gali w Birmingham

- Nie będę walczył 25 lutego w Alabamie. Trochę jestem wk... - przyznał Artur Szpilka, który jednocześnie oficjalnie potwierdził, że nie wystąpi na gali w Birmingham. Polak miał zmierzyć się tam z Dominikiem Breazeale'em. Z Amerykaninem najprawdopodobniej jednak skrzyżuje rękawice inny Polak - Izu Ugonoh.

Zdjęcie Artur Szpilka, zdaniem swojego promotora, byłby absolutnym dominatorem w wadze junior ciężkiej /fot. DON EMMERT /East News

Szpilka o odwołaniu walki oficjalnie poinformował kibiców na Facebooku, gdzie prowadził transmisję na żywo ze sparingu. "Szpila" przepraszał kibiców i potwierdził, że na gali pojawi się Izu Ugonoh.

- Chciałbym przeprosić was kibiców. Dużo osób kupiło bilety na galę ze mną, bo powiedziałem, że walczę - mówił wyraźnie rozgoryczony Szpilka.

- Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Walczy Andrzej, walczy Izu - przyznał bokser i nie ukrywał, że ta sytuacja mocno go wkurzyła.

- Nie będę walczył 25 lutego w Alabamie i czekam teraz na jakieś konkrety. Jak nie, to wracam. Trochę jestem wk..., bo siedzę tutaj pół roku i zapierniczam ostro i nic z tego nie ma - powiedział "Szpila".



Zaskakujące informacje o odwołaniu walki Szpilki z Breazeale'em zaczęły pojawiać się dwa dni temu. Jako pierwszy zaalarmował na Twitterze Andrzej Kostyra, pisząc, że taka depesza napłynęła ze Stanów Zjednoczonych. Z Dominikiem Breazeale'em na gali w Birmingham (stan Alabama) zmierzy się najprawdopodobniej Izu Ugonoh. W walce wieczoru Andrzej Wawrzyk zaboksuje o pas mistrza świata z Deontayem Wilderem.