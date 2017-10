Artur Szpilka gwałtownie przerwał głodówkę! Niepokojące objawy u polskiego boksera

Dwie doby z siedmiu wytrwał Artur Szpilka w postanowieniu drakońskiej diety. W trzecim dniu pięściarz wagi ciężkiej gwałtownie przerwał głodówkę. Jeśli odstawienie jedzenia na tydzień miało być próbą charakteru, bo tak swoją decyzję argumentował "Szpila", to poległ on z kretesem, podobnie jak ostatnio w ringu.

Zdjęcie Artur Szpilka znokautowany przez Deontaya Wildera /AFP

"Właśnie wpadłem na pomysł: zaczynam głodówkę. Za dużo o tym nie czytałem, ale posłuchałem paru filmów, jest parę książek na ten temat. Codziennie będę starał się raportować wam, jak się czuję, bez żadnego kitu" - zapowiedział Szpilka w poniedziałek, a kibice i sympatycy pięściarza potraktowali tę deklarację z powagą. W końcu kto jak kto, ale "Szpila" na każdym kroku zwykł powtarzać, że jest charakterny i dotrzymuje danego słowa.

Reklama

- Chcę sprawdzić siłę swojej woli - dodał sportowiec.

Wybił trzeci dzień głodówki i Szpilka, na raty, wycofał się ze swojego postanowienia. - Dobra koniec tego poszczenia, bo miałem być większy w wadze ciężkiej, a nie mniejszy. Dla mnie i tak to duże doświadczenie nie jeść wcale 3 dni... - napisał pięściarz za pośrednictwem swojego konta na Facebooku.

Szpilka ostatnimi czasy najzwyczajniej w świecie nie ma szczęścia do cyfry 3. Najpierw został znokautowany przez Adama Kownackiego w trzeciej rundzie, a teraz sam wybrał sobie przeciwnika w formie głodówki i też przegrał przed czasem, w trzeciej dobie.

Drakońską dietą pięściarz wiele ryzykował, bo niektóre fachowe źródła mówią o fatalnych skutkach odstawienia jedzenia, a posilania się wyłącznie wodą. Zresztą powiedział o tym sam "Szpilka" w materiale, który opublikował chwilę wcześniej, przed ogłoszeniem zakończenia głodówki.

"Muszę powiedzieć, że trochę jestem słaby i kręci mi się w głowie. To chyba widać po twarzy, że strasznie schudłem. (...) Zastanawiam się, czy od czwartku nie dołożyć do tego pieprzu cayenne i cytryny, żeby jeszcze bardziej oczyścić organizm oraz delikatnie syropu klonowego, by dostarczyć glukozę do mózgu. Jednak ten mózg, choć może nie wygląda na duży, ale jednak tam jest. Ubzdurałem sobie, że musi tak być i muszę to skończyć...

Art