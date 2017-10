Anthony Joshua: Takam ma szczękę z betonu

Anthony Joshua (19-0, 19 KO) nie sądzi, aby udało mu się znokautować Carlosa Takama (35-3-1, 27 KO) już na początku walki, tak jak to miało miejsce w przypadku starć z wieloma innymi rywalami.

Zdjęcie Anthony Joshua /AFP

"Takam to wielki twardziel. Cały czas na ciebie napiera, a to bardzo deprymujące. Ludzie pytają, w której rundzie go znokautuję. Myślę, że trzeba tutaj myśleć o rundach 10-12. Gość ma szczękę z betonu" - stwierdził.



Innym obok wytrzymałości atutem Francuza jest umiejętność walki w półdystansie. Joshua jednak podkreśla, że i on jest coraz lepszym w tym elemencie.



"Mój półdystans bez wątpienia się poprawił. Jeśli pojedynek będzie się odbywać w półdystansie i będziemy wymieniać ciosy, kibiców czeka świetne widowisko" - oznajmił.



Joshua i Takam skrzyżują rękawice 28 października w obecności 80 tysięcy kibiców na stadionie w Cardiff. W stawce znajdą się pasy IBF, WBA Super i IBO w wadze ciężkiej.

