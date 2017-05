Anthony Joshua szuka dla siebie pseudonimu

Bokserski mistrz świata Anthony Joshua (19-0, 19 KO) ma problem. Nie ma dla siebie odpowiedniego pseudonimu. Brytyjczyk zwrócił się w internecie do kibiców z prośbą, aby wymyślili mu ringowy przydomek.

/AFP

Mistrz wagi ciężkiej jest znany po prostu jako AJ. Chciałby mieć jednak bardziej pomysłową ksywkę, tak jak wielu czempionów przed nim. Muhammad Ali zasłynął jako "Największy", a Mike Tyson jako "Żelazny".

Także Władymir Kliczko (64-5, 53 KO), którego Joshua pokonał pod koniec kwietnia na Wembley, ma dobrze tkwiący w świadomości kibiców pseudonim "Dr Stalowy Młot".

- Dajcie znać w komentarzach, jaka ksywka by do mnie pasowała. Potrzebuję jakiejś, bo na razie to tylko Anthony "AJ" Joshua - stwierdził Anglik.

We wpisach pod nagraniem, które pojawiło się na kanale portalu SecondsOut na YouTube, przewijają się różne propozycje, np. "Juggernaut" (Niszczycielska Siła) czy "Headbanger".

Najwięcej kciuków w górę otrzymał jednak jak na razie pseudonim... "PED", sugerujący, że mistrz wspomaga się nielegalnymi substancjami.

Zarówno Joshua, jak i Kliczko byli poddawani testom antydopingowym przed kwietniowym pojedynkiem. Ponadto Anglik podlega całorocznym wyrywkowym kontrolom brytyjskiej agencji UKAD, które nie wykazały dotąd żadnych nieprawidłowości.