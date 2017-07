Anthony Joshua: Kliczko nie ma takiego drygu jak ja

Anthony Joshua (19-0, 19 KO) stwierdził, że Władimirowi Kliczce (64-5, 53 KO) zabrakło ulicznego sprytu i agresji w kwietniowej walce na Wembley, którą Anglik wygrał w 11. rundzie.

Zdjęcie Anthony Joshua (z prawej) znokautował Władimira Kliczkę na Wembley /AFP

Ukrainiec miał przeciwnika na deskach w szóstej odsłonie, ale nie poszedł za ciosem, przez co rywal się pozbierał i później sam go wykończył.



"On jest bardzo inteligentny, ma doktorat, ale nie ma takiego drygu jak ja. Jak tylko walka się zakończyła, uśmiechnąłem się i pomyślałem sobie: mnie nie przechytrzysz" - oznajmił Joshua.



Komentując zaś nokdaun z szóstej rundy - pierwszy w swojej zawodowej karierze - AJ przyznał, że był to "słodki cios".



"Trafił mnie mocno, ale to nie wystarczyło, żebym pozostał na deskach" - stwierdził.



Rewanż Joshua-Kliczko może się odbyć w listopadzie w Las Vegas. Wciąż jednak wszyscy czekają na decyzję 41-letniego Ukraińca, który nie postanowił jeszcze, czy będzie kontynuować karierę.

Reklama