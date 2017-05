Anthony Joshua: Czekam na drugą walkę z Władymirem Kliczką

Anthony Joshua, mistrz świata wagi ciężkiej federacji IBF, WBA i IBO przyznał, że chętnie zmierzyłby się jeszcze raz z Ukraińcem Władymirem Kliczką, którego pokonał w sobotę w Londynie po zaciętym pojedynku. "Jeśli chce rewanżu - nie ma problemu" - zapewnił.

Zdjęcie Władimir Kliczko (z lewej) i Anthony Joshua /SEAN DEMPSEY /PAP

27-letni Brytyjczyk potrzebował 11 rund, by poradzić sobie z 14 lat starszym Ukraińcem na Wembley. Było to jego 19. zwycięstwo z rzędu. Z kolei Kliczko poniósł piątą porażkę w 69. walce.



Rewanżowy pojedynek jest tym bardziej prawdopodobny, że ukraiński pięściarz w kontrakcie zapewnione prawo do rewanżu, ale zapowiedział, że musi zastanowić się, czy chce z niego skorzystać.



- Druga walka byłaby dobrym pomysłem, biorąc pod uwagę, jaki był pojedynek w sobotę. Myślę, że Kliczko będzie chciał zmierzyć się ponownie, bo bokser jest zawsze ostatnią osobą, która się wycofuje. Ale jego sztab, przyszła żona, brat mogą radzić mu inaczej - ocenił Joshua.

Reklama

Dodał również, że nie zamierza naciskać na rywala i spokojnie zaczeka na jego decyzję.

- Mam dla niego największy szacunek na ringu i poza nim. Nie mam nic przeciwko rewanżowi, jeśli tego chce. Wszystko zależy od niego - podkreślił Brytyjczyk.

Anthony Joshua pokonał Władimira Kliczkę w Londynie. Galeria 1 16 Joshua odniósł 19 zwycięstwo, 19 przed czasem i wciąż pozostaje niepokonany na zawodowych ringach, Kliczno poniósł piątą porażkę Autor zdjęcia: Źródło: AFP 16