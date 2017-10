Anthony Joshua: Carlos Takam ma betonową głowę. To będzie długa walka

- To niezwykle odporny i wytrzymały zawodnik, dlatego spodziewam się, że walka potrwa od dziesięciu do dwunastu rund - mówi na kilka dni przed starciem z Carlosem Takamem (35-3-1, 27 KO) obrońca pasów WBA/IBF wagi ciężkiej Anthony Joshua (19-0, 19 KO).

Zdjęcie Anthony Joshua /AFP

- On nie ma przecież nic do stracenia, a w takich sytuacjach zawodnik nie kalkuluje i daje z siebie wszystko. Tego właśnie spodziewam się po Takamie - kontynuował Anglik, który podobno ma wnieść do ringu z pięć kilogramów mniej niż wtedy, gdy rywalizował z Władimirem Kliczką.

Reklama

- Ten facet ma betonową głowę, potrafi przyjąć naprawdę dużo. Ludzie pytają, jak szybko go znokautuję, a ja spodziewam się długiej walki. Z takim rywalem trzeba dużo bić na korpus i to będę chciał robić. Tak rozegrał z nim potyczkę Powietkin i ja również zapoluję na ciosy po dole - dodał AJ.

Łatwą robotę w wykonaniu mistrza zapowiada natomiast jego były i być może przyszły przeciwnik, Dillian Whyte (21-1, 16 KO), który podczas tej samej gali w Cardiff zmierzy się z Robertem Heleniusem (25-1, 16 KO).

- To nie będzie trudny pojedynek dla Joshuy. Takam wcale nie jest taki mocny. Jest dobrym zawodnikiem, lecz okaże się zbyt mały, będzie uciekał i przegra w okolicach czwartej, może piątej rundy - komentuje Whyte.