Andrzej Gmitruk trenerem Artura Szpilki?

- Nie było takiej propozycji i jest to absolutnie niemożliwe - mówi Andrzej Gmitruk, ucinając z góry wszelkie spekulacje odnośnie ewentualnej współpracy z Arturem Szpilką (20-3, 15 KO).

Zdjęcie Artur Szpilka (z lewej) w walce z Adamem Kownackim /AFP

"Szpila" po porażce przed czasem z Adamem Kownackim wrócił do Polski i tu zamierza przygotowywać się do kolejnych starć. Ale powrotu pod swoje skrzydła odmówił mu - pomimo wspólnej sympatii - dawny trener Fiodor Łapin. Artur pozostał więc bez szefa w swoim narożniku. Niektórzy spekulowali, że to miejsce mógłby zająć właśnie Gmitruk.



"Artur jest związany z konkurencyjną grupą, w tym przypadku jest to więc nierealne. Między innymi z tego powodu zrezygnowałem ze współpracy z Piątkowską czy Stępniem, choć do tego doszły też problemy osobiste" - dodał Gmitruk.

