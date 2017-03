Andrzej Fonfara: Treningi z Hunterem czynią mnie lepszym pięściarzem

Andrzej Fonfara (29-4, 17 KO) w środę pojawił się na sali treningowej po raz pierwszy od ostatniej, zwycięskiej walki z Chadem Dawsonem. Polak nie może doczekać się już kolejnego wyzwania i czuje, że z każdym kolejnym dniem staje się lepszym zawodnikiem.

Zdjęcie Andrzej Fonfara (z lewej) /AFP

- Zrobiłem sobie kilka tygodni przerwy, ale teraz jestem już gotowy na to, aby powrócić na salę i kontynuować treningi z Virgilem Hunterem. Nie znam jeszcze terminu swojej kolejnej walki, ale już teraz przyjechałem do Kalifornii bo wiem, że w tym sporcie w każdej chwili może pojawić się ciekawa propozycja - mówi "Polski Książę".

- Obecnie zajmuję bardzo dobrą siódmą pozycję w rankingu federacji WBC, co daje mi doskonałe możliwości. Muszę tylko pozostać w formie i poczekać na to, co się wydarzy. Treningi z Virgilem sprawiają, że ciągle staję się lepszym pięściarzem. Będę gotowy na każdego, kto stanie naprzeciw mnie w ringu - zapowiedział Fonfara.

Niewykluczone, że kolejnym rywalem najlepszego polskiego pięściarza w wadze półciężkiej będzie Nathan Cleverly. Starcie z Walijczykiem byłoby rewanżem za pojedynek z października 2015 roku, gdy Polak odniósł jednogłośne zwycięstwo na punkty w Chicago.



Pierwsza walka była fenomenalna, obaj pięściarze niemal nie zatrzymywali rąk, o czym świadczy nieprawdopodobna statystyka ciosów.W sumie zadali 2524 ciosów (1413 - Fonfara, 1111 - Cleverly), z czego aż 936 doszło celu, co jest rekordem w tej kategorii wagowej.