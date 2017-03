Andrzej Fonfara stoczy rewanż z Joe Smithem Juniorem?

Obóz Joe Smitha Jr (23-1, 19 KO) jest otwarty na walkę rewanżową z Andrzejem Fonfarą (29-4, 17 KO). Polak zanotował w weekend zwycięstwo i podkreśla, że chciałby pomścić ubiegłoroczną porażkę z 27-letnim zawodnikiem z Long Island.

Zdjęcie Andrzej Fonfara pokonał przed czasem Chada Dawsona /AFP

Amerykanin wolałby wprawdzie walczyć o pas WBC z Adonisem Stevensonem, ale wygląda na to, że Kanadyjczyk zaboksuje z Seanem Monaghanem.

- Joe jest zawiedziony. To wszystko wydawało się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. Mówiłem mu, żeby był gotowy na wszystko, bo nigdy nie wiadomo. Cały czas trenuje, nie tracimy nadziei. Może WBC coś wymyśli. On ciągle jest młody, ma czas - powiedział Jerry Capobianco, trener Smitha Jr.

- Może pozostaniemy aktywni i zrobimy rewanż z Fonfarą. To walka do wygrania, wszyscy chcieliby ją zobaczyć. Wiem, że chce jej Fonfara, spotkałem go w sobotę, pytał o rewanż - dodał.

W czerwcu ubiegłego roku na ringu w Chicago Smith Jr niespodziewanie zastopował Polaka już w pierwszej rundzie. Pół roku później sprawił kolejną niespodziankę, również wygrywając przed czasem i wysyłając na emeryturę Bernarda Hopkinsa.

W miniony weekend Fonfara udanie powrócił po porażce z Amerykaninem i zastopował w dziesiątej rundzie byłego mistrza świata w wadze półciężkiej Chada Dawsona.