Andrzej Biegalski nie żyje. Był mistrzem Europy w boksie

Andrzej Biegalski nie żyje - taką informację podał na Twitterze Andrzej Kostyra, komentator Polsatu. Były mistrz Europy w boksie miał 64 lata.

Zdjęcie Andrzej Biegalski nie żyje /East News

Choć polska waga ciężka miała przez lata wielu znakomitych pięściarzy, to żaden, poza Biegalskim, nie został amatorskim mistrzem Europy, i to w najlepszych czasach boksu amatorskiego. Pięściarz odniósł życiowy sukces w 1975 roku w Katowicach.

Reklama

Biegalski nieoczekiwanie został mistrzem Europy. Podczas turnieju w Polsce pokonał czterech zawodników, a w drodze do finału nokautował rywala za rywalem. W wielkim finale wypunktował Wiktora Uljanicza z ZSRR. Ani wcześniej, ani później, żaden Polak nie został amatorskim mistrzem Europy w wadze ciężkiej.



Rok wcześniej, podczas mistrzostw świata w Hawanie, doszedł do ćwierćfinału. Szczęścia nie miał za to w igrzyskach olimpijskich w Montrealu (1976), gdzie przegrał wszystkie walki.



Biegalski trzykrotnie był mistrzem Polski - w 1974, 1978 i 1979 roku. Walczył w klubach: Górnik Radlin, Górnik Pszów, Legia Warszawa i GKS Jastrzębie. Po zakończeniu kariery mieszkał w Jastrzębiu-Zdroju.



W trakcie kariery stoczył 237 walk, z czego 201 wygrał i 36 przegrał.