Andre Ward najlepszym bokserem świata według magazynu The Ring

Amerykanin Andre Ward (31-0, 15 KO) został nowym liderem rankingu najlepszych pięściarzy świata bez podziału na kategorie wagowe według prestiżowego magazynu The Ring, nazywanego "Biblią Boksu".

Zdjęcie Andre Ward /AFP

Zmiany na szczycie zestawienia nastąpiły po tym, jak w nocy z soboty na niedzielę pierwszą porażkę w zawodowej karierze poniósł Roman Gonzalez (46-1, 38 KO). Dotychczasowy numer jeden uległ na punkty Wisaksilowi Wangekowi (42-4-1, 38 KO) i choć werdykt sędziów wzbudził kontrowersje, Nikaraguańczyk stracił koronę P4P.

Reklama

- Przez nanosekundę myśleliśmy o tym, aby Gonzalez pozostał na szczycie, ale szybko zmieniliśmy zdanie, bo nie możemy ignorować wyników. Gonzalez przegrał z Wangekiem, a wcześniej miał bardzo trudną walkę z Carlosem Cuadrasem - czytamy stronie internetowej "Biblii Boksu".

Dotychczasowego lidera Romana "Chocolatito" Gonzaleza zastąpił na pierwszym miejscu Ward, co może zostać uznane za wybór kontrowersyjny, bowiem zwycięstwo Amerykanina w listopadzie ubiegłego roku nad Siergiejem Kowaliowem (30-1-1, 26 KO) było dyskusyjne. Zdaniem wielu ekspertów i kibiców to Rosjanin powinien był zostać ogłoszony triumfatorem.

Redakcja The Ring przyznaje, że miała twardy orzech do zgryzienia, ale mimo wszystko postawiła na Warda, który w czerwcu być może po raz drugi zmierzy się z "Krusherem". - Uznaliśmy, że to najlepszy wybór z krótkiej listy wątpliwych opcji - stwierdzono.

W nowym rankingu Gonzalez jest czwarty. Poza Wardem wyprzedzają go Kowaliow i Giennadij Gołowkin.

Top 10 P4P magazynu The Ring

1. Andre Ward

2. Siergiej Kowaliow

3. Giennadij Gołowkin

4. Roman Gonzalez

5. Terence Crawford

6. Wasyl Łomaczenko

7. Guillermo Rigondeaux

8. Saul Alvarez

9. Shinsuke Yamanaka

10. Naoya Inoue