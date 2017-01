Amerykańscy bukmacherzy nie dają szans Andrzejowi Wawrzykowi

Oczywiste jest, że zdecydowanym faworytem w konfrontacji z Andrzejem Wawrzykiem (33-1, 19 KO) jest mistrz świata wagi ciężkiej, ale amerykańscy bukmacherzy wyjątkowo mało wierzą w szanse Polaka w konfrontacji z Deontayem Wilderem (37-0, 36 KO).

Zdjęcie Andrzej Wawrzyk /Fot. Łukasz Krajewski /

"Brązowy Bombardier", który ma już na rozkładzie między innymi Artura Szpilkę, jest stawiany w roli faworyta w stosunku aż 60 do 1! Zdaniem bukmacherów nawet James "Buster" Douglas miał więc większe predyspozycje do pokonania Mike'a Tysona, niż Wawrzyk na zdetronizowanie Wildera. Na szczęście w boksie, a już szczególnie królewskiej kategorii, takie niespodzianki się zdarzają.



Dla porównania prezentujemy kilka innych zestawień bukmacherów na najbliższe tygodnie.



David Haye faworytem 7:1 w pojedynku z Tonym Bellew

Giennadij Gołowkin faworytem 9:1 w walce z Danielem Jacobsem

Anthony Joshua faworytem 2:1 w konfrontacji z Władimirem Kliczką



Pojedynek Wawrzyka z Wilderem odbędzie się 25 lutego w Birmingham w Alabamie. Dla Amerykanina będzie to już piąta obrona pasa World Boxing Council.

