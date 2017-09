Aleksandra "Sasza" Sidorenko mistrzynią Europy

Legitymująca się polskim paszportem, Ukrainka Aleksandra "Sasza" Sidorenko pokonała Francuzkę Isabelle Pare przez jednogłośną decyzję sędziów i zdobyła tytuł mistrzyni Europy w kategorii lekkiej podczas gali Budweld Boxing Night w Łomiankach.

Zdjęcie Aleksandra "Sasza" Sidorenko /Jacek Piątek /

Pięściarka z polskim paszportem najlepiej zaprezentowała się w piątej rundzie, gdzie kompletnie zdominowała Isabelle Pare. Walkę zakończyła również mocnym akcentem, dzięki udanym atakom w dwóch ostatnich rundach.

Podkreślić warto jej znakomite przygotowanie kondycyjne. Aleksandra wytrzymała sobotni pojedynek, pracując świetnie na nogach.



Sędziowie byli jednomyślni w ocenie 10-rundowego pojedynku, który odbył się w Łomiankach. 100:90, 100:91, 100:90 - tak punktowali, zaznaczając wyraźne zwycięstwo "Saszy" Sidorenko.

- Przez cztery miesiące przygotowywałam się do walki i nie znając taktyki rywalki, musiałam być przygotowana na różne scenariusze. To się udało. Do dziesiątej rundy czułam się dobrze, ale zawsze można lepiej. Jest nad czym pracować - mówiła po zakończeniu walki w rozmowie z reporterem Polsatu Sport.



30-letnia pięściarka ze wzruszeniem dziękowała swojemu promotorowi oraz sztabowi szkoleniowemu i sponsorom.