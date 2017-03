Aleksander Usyk: Najpierw unifikacja, a potem waga ciężka

Aleksander Usyk (11-0, 10 KO) nie ukrywa, że wiąże bokserską przyszłość z wagą ciężką. Najpierw jednak chce wyczyścić niższy limit wagowy.

Zdjęcie Aleksander Usyk /AFP

"Mój główny cel to zunifikowanie wszystkich tytułów w kategorii junior ciężkiej. A potem przeniosę się do ciężkiej" - mówi 30-letni Ukrainiec.



Usyk dzierży obecnie pas WBO, który odebrał we wrześniu ubiegłego roku Krzysztofowi Głowackiemu. Pytany o to, czy nie obawia się, że do walk unifikacyjnych nie uda się doprowadzić, odpowiada: "Nie, wszystko się odbędzie. Nie martwcie się."



Do drugiej obrony tytułu mistrzowskiego Ukrainiec przystąpi 8 kwietnia na przedmieściach Waszyngtonu, gdzie zmierzy się z Amerykaninem Michaelem Hunterem (12-0, 8 KO).



"Nie mam żadnych prognoz na ten pojedynek. Po prostu wejdę do ringu i będę robić to, co kocham. Zamierzam się dobrze bawić" - oznajmił.

Reklama