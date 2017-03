Aleksander Powietkin usunięty z rankingu IBF

Federacja IBF podjęła decyzję o rocznym wykluczeniu Aleksandra Powietkina (31-1, 23 KO) ze swojego rankingu w wadze ciężkiej. Decyzja ma związek z pozytywnymi wynikami kontroli antydopingowych, którym Rosjanin był poddany w 2016 roku.

Zdjęcie Aleksander Powietkin /AFP

Wcześniej podobną karę w stosunku do Powietkina nałożyła federacja WBC, która jednak, w przeciwieństwie do IBF, nie określiła czasu trwania dyskwalifikacji. Dodatkowo za to nałożyła na 37-latka grzywnę w wysokości 250 tysięcy dolarów.

Z powodu pozytywnych wyników badań w ubiegłym roku odwołano dwie sankcjonowane przez WBC walki z udziałem Powietkina.

W maju "Sasza" miał walczyć o mistrzostwo świata z Deontayem Wilderem (38-0, 37 KO), a w grudniu o tytuł tymczasowego mistrza z Bermane'em Stiverne'em (25-2-1, 21 KO). Przed pierwszym z tych pojedynków w jego organizmie wykryto meldonium, przed drugim natomiast ostarynę.

Choć nie doszło do walki w ringu, od kilku miesięcy reprezentanci Wildera i Powietkina prowadzą ją w sądzie.

W styczniu ława przysięgłych w Nowym Jorku uznała, że pretendent świadomie przyjmował doping. Strona rosyjska zapowiedziała, że złoży odwołanie.