Adrien Broner pobił mężczyznę w klubie ze striptizem

Adrien Broner (33-3, 24 KO) ciężko zapracował sobie na pseudonim "The Problem". Były mistrz świata czterech kategorii ma wyraźną zniżkę formy, za to poza ringiem nokautuje. Ale nie o to chyba chodzi w jego zawodzie?

Zdjęcie Adrien Broner (z prawej) /AFP

Broner niedawno został wysoko wypunktowany przez Mikeya Garcię.



Reklama

W piątkową noc "zrewanżował się" niezidentyfikowanemu bliżej mężczyźnie podczas pobytu w klubie ze striptizem. Zajście nagrał przypadkowy świadek. Ochrona klubu wzięła krewkiego pięściarza na rozmowę i po chwili puszczono go.

Nie jest to pierwsze tego typu zamieszanie wokół Amerykanina. Często ma do czynienia z prawem i jeśli nie weźmie się w garść, jego kariera może wkrótce dobiec końca...



Jak dotąd obóz Bronera odmówił jakichkolwiek komentarzy na ten temat.