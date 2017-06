Adonis Stevenson: Trener Fonfary podjął słuszną decyzję

Adonis Stevenson (29-1, 24 KO) przyklasnął decyzji trenera Andrzeja Fonfary (29-5, 17 KO), który postanowił przerwać pojedynek w Montrealu w drugiej rundzie.

Zdjęcie Adonis Stevenson (z lewej) szybko poradził sobie z Andrzejem Fonfarą /AFP

Polak był liczony już w pierwszej odsłonie, a na początku drugiej, po serii mocnych ciosów mistrza świata, Virgil Hunter poddał pretendenta.



"Hunter słusznie zrobił, że przerwał walkę. Po tym, co się stało w ubiegłym tygodniu z Davidem Whittomem, musiał zwrócić szczególną uwagę na zdrowie swojego zawodnika" - oświadczył na konferencji prasowej po pojedynku Stevenson, który po raz ósmy obronił pas WBC w kategorii półciężkiej.



Wspomniany Whittom, 38-letni zawodnik z Kanady, doznał pod koniec maja urazu mózgu wskutek przegranej w 10 rundzie walki z Garym Kopasem. Po pojedynku trafił do szpitala, gdzie przeszedł dwugodzinną operację polegającą na usunięciu części czaszki. Było to konieczne ze względu na obrzęk mózgu.



Opromieniony kolejnym sukcesem Stevenson chciałby teraz walki unifikacyjnej ze zwycięzcą zaplanowanego na 17 czerwca pojedynku Ward-Kowaliow o trzy pozostałe tytuły mistrzowskie. Jeśli nie uda się do niej doprowadzić, najprawdopodobniej zmierzy się z Eleiderem Alvarezem (23-0, 11 KO), który nad ranem pokonał w Montrealu Jeana Pascala (31-5-1, 18 KO) i zachował status oficjalnego pretendenta do pasa WBC.

Fonfara - Stevenson. Polak poddany przez trenera. Zdjęcia 1 21 Andrzej Fonfara Fonfara po raz drugi w karierze walczył o tytuł czempiona. Trzy lata temu przegrał także ze Stevensonem, ale wówczas na punkty. Stawką był ten sam pas federacji WBC Autor zdjęcia: Źródło: AFP 21

