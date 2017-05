Adonis Stevenson szykuje się na Andrzeja Fonfarę

Przygotowujący się do walki z Andrzejem Fonfarą (29-4, 17 KO) mistrz WBC Adonis Stevenson (28-1, 23 KO) uważa, że jest najlepszym pięściarzem w kategorii półciężkiej.

Zdjęcie Adonis Stevenson /AFP

Mało kto zgadza się z Kanadyjczykiem, który w ostatnich latach częściej niż z pochlebstwami spotykał się z krytyką za pojedynki z mało wymagającymi rywalami.



"Jestem królem tej wagi. Kiedy jesteś królem, zawsze jesteś krytykowany. Ludzie lubią gadać. Mogą sobie mówić tak długo, jak tylko chcą, a ja nadal jestem mistrzem świata. Nie przeszkadza mi to. Mam tytuł od czterech lat" - stwierdził Stevenson.



"Chcę zunifikować tytuły, to dla mnie ważniejsze niż pobicie rekordu obron Luciana Bute. W tym kierunku zmierzamy z Alem Haymonem. Jeśli zmierzę się w walce unifikacyjnej z Kowaliowem, to być może w Kanadzie. Warda byłoby do nas trudniej sprowadzić, więc musiałbym się wybrać do Las Vegas lub Kalifornii" - dodał.



Wspomniani Andre Ward (31-0, 15 KO) i Siergiej Kowaliow (30-1-1, 26 KO) zmierzą się 17 czerwca w Las Vegas w walce rewanżowej o pasy WBA Super, IBF i WBO. Pierwszą potyczkę nieznaczną decyzją sędziów wygrał Ward.



Stevenson i Fonfara z kolei ponownie skrzyżują rękawice 3 czerwca w Montrealu. Po raz pierwszy zmierzyli się ze sobą w maju 2014 roku. Polak miał rywala na deskach, ale po 12 rundach przegrał jednogłośnie na punkty.

Reklama