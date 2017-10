Adam Kownacki zdementował informację o walce z Geraldem Washingtonem

Najwyżej notowany polski pięściarz w wadze ciężkiej Adam Kownacki oczekuje kolejnego pojedynku po tym, jak w ostatniej walce zastopował przed czasem Artura Szpilkę. W mediach pojawiła się informacja, iż rywalem najpewniej będzie Amerykanin Gerald Washinghton, ale "Baby Face" na razie nie potwierdza tych rewelacji.

Zdjęcie Adam Kownacki (z prawej) /AFP

"Wiadomości o Washingtonie to na razie tylko plotki" - skomentował Kownacki w rozmowie z polonijnym dziennikarzem Przemysławem Garczarczykiem z branżowego portalu fightnews.com.

Reklama

W ten sposób mieszkający na Brooklynie, a pochodzący z Łomży "Baby Face" odniósł się do informacji, jakoby jego kolejnym przeciwnikiem miał być Washington. 35-latek jest byłym pretendentem do tytułu mistrza świata w królewskiej kategorii wagowej. Przed szansą stanął w potyczce z Deontayem Wilderem, pogromcą Artura Szpilki i również nie dotrwał do ostatniego gongu, przegrywając przed czasem.

Najbliższy pojedynek Kownackiego jest planowany na styczeń. Wcześniej mówiło się o potyczce Polaka z Jarrellem Millerem, ale silniejsza okazała się przyjaźń obu pięściarzy. W to miejsce "wskoczył" Mariusz Wach, który zmierzy się z Amerykaninem 11 listopada w Nowym Jorku.

Art