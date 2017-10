Adam Kownacki w styczniu wraca na ring

Adam Kownacki (16-0, 13 KO) najpierw w styczniu tego roku zastopował w drugiej rundzie Joshuę Tufte'a (TKO 2), a w lipcu Artura Szpilkę (TKO 4). W tym roku już nie będzie walczył, ale wystąpi zaraz na początku przyszłego.

- Wracam w styczniu, prawdopodobnie pod koniec stycznia - mówi "Babyface", pięściarz urodzony w Łomży, a żyjący od lat za oceanem, konkretnie na Brooklynie. Obecnie to jeden z najlepszych zawodników świata wagi ciężkiej.

Zanim Kownacki poleci na sparingi do Rosji do Aleksandra Powietkina (32-1, 23 KO), na moment wpadnie również pomóc Tomaszowi Adamkowi (51-5, 30 KO), który przygotowuje się w Łomnicy do starcia z Fredem Kassim (18-6-1, 10 KO).

Pojedynek odbędzie się 18 listopada na gali w Częstochowie, a Adam Kownacki będzie gościem honorowym tej imprezy.