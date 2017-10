Adam Kownacki skrzyżuje rękawice z Geraldem Washingtonem?

Ceniony dziennikarz Janusz Pindera podczas sobotniego studia gali Joshua vs Takam zdradził, kto może być kolejnym rywalem Adama Kownackiego (16-0, 13 KO). Jak się okazuje, naprzeciw Polaka najprawdopodobniej stanie były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej, Gerald Washington (18-2-1, 12 KO).

Zdjęcie Adam Kownacki /AFP

Do pojedynku obu panów mogłoby dojść w styczniu na terenie Stanów Zjednoczonych. "Babyface" rozpocznie przygotowania do tego starcia 14 listopada, kiedy to wyleci do Rosji na sparingi z Aleksandrem Powietkinem.



Przypomnijmy, że Kownacki swój ostatni występ zanotował w lipcu, stopując w czwartej rundzie Artura Szpilkę. Z kolei Gerald Washington ostatnio z ringu schodził na tarczy - najpierw przegrał z Deontay'em Wilderem, a potem przez RTD w 8 rundzie pokonał go najbliższy oponent Mariusza Wacha, Jarrell Miller.

