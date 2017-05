Adam Kownacki chce walki z Arturem Szpilką. "Nadchodzi nowa era"

Wrócił temat polsko-polskiego pojedynku w wadze ciężkiej, pomiędzy mało znanym polskim kibicom Adamem Kownackim, a Arturem Szpilką, który po raz wtóry został na lodzie. - Przyjmuję ich wszystkie warunki. Mam coś do udowodnienia i pokażę to w połowie lipca pokonując Szpilkę - zapowiada Kownacki, mający ringowy pseudonim "Baby Face". Walka miałaby odbyć się 15 lipca w hali Barclays Center na Brooklynie.

Zdjęcie Adam Kownacki (z lewej) /AFP

Zakontraktowanie starcia Szpilki z Kownackim oznaczałoby powrót do planów z kwietnia, gdy walka wydawała się być niemal pewna. Plany storpedował chory ząb Kownackiego, pięściarz nie mógł toczyć sparingów, dlatego zrezygnował z pojedynku.

Niepokonany Kownacki (15-0, 12 KO) dzisiaj wylatuje do Polski, obierając kierunek na "Osadę Śnieżka" w Łomnicy, gdzie będzie pełnił rolę sparingpartnera dla Tomasza Adamka. "Góral" szykuje się do walki wieczoru z Australijczykiem Solomonem Haumono na gali "Polsat Boxing Night" w trójmiejskiej Ergo Arenie.

Co ciekawe, Kownacki podobno ma pozostawać w rezerwie, gdyby pech dopadł uczestników jednego z głównych pojedynków na gali PBN VII "Nowe Rozdanie".

Jednak możliwe, że "Baby Face" na dniach parafuje kontrakt na pojedynek ze Szpilką. Ten drugi znów z rozczarowaniem przyjął fakt, że nie dojdzie do skutku jego walka z Amerykaninem Dominikiem Breazeale’em.

- Przyjmuję ich wszystkie warunki. Mam coś do udowodnienia i pokażę to w połowie lipca pokonując Szpilkę. Nadchodzi nowa era, już nie mam na co czekać. Czuję, że to mój czas i wiem, że jestem już teraz na to gotowy - stwierdził Kownacki, który w styczniu pokonał w drugiej rundzie Joshuę Tufte'a.

Z kolei Szpilka pozostaje nieaktywny od stycznia ubiegłego roku i porażki przez nokaut z Deontayem Wilderem.