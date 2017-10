Adam Kownacki będzie sparował z Aleksandrem Powietkinem

Przed Adamem Kownackim (16-0, 13 KO) bardzo ciekawe sparingi. "Baby Face" 14 listopada wyleci do Rosji, aby pomóc Aleksandrowi Powietkinowi (32-1, 23 KO) w przygotowaniach do jego kolejnej walki.

Zdjęcie Adam Kownacki podczas walki z Dannym Kellym /AFP

Rosjanin wyjdzie do ringu 15 grudnia w Jekaterynburgu, a stawką potyczki z jego udziałem będzie pas WBO International. Póki co nie wiadomo, kto stanie naprzeciw "Saszy", ale wśród kandydatów pada między innymi nazwisko Shannona Briggsa. Pewny jest natomiast fakt, że jednym ze sparingpartnerów Rosjanina będzie nasz Adam.



"Sparingi odbędą się w ramach mojego obozu przygotowawczego do kolejnej walki, a przy okazji pomogę Powietkinowi. Nigdy nie byłem w Rosji, dlatego będzie to dla mnie też wspaniała przygoda" - powiedział "Super Expressowi" Kownacki, który kolejną walkę ma stoczyć na początku przyszłego roku.

