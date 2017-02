Therese Johaug zapowiada "wielki rewanż" na igrzyskach

Zdyskwalifikowana na 13 miesięcy za doping Norweżka Therese Johaug, nazywana przez media „wielką nieobecną” narciarskich mistrzostw świata rozgrywanych w Lahti (22 lutego - 5 marca), zapowiedziała wielki rewanż za rok na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczang.

Zdjęcie Therese Johaug została zdyskwalifikowana za stosowanie dopingu /AFP

Jej prywatny trener Pal Gunnar Mikkelsplass wyjawił olimpijski plan biegaczki. Będzie to start we wszystkich sześciu konkurencjach i miejsce na podium w każdej.

Reklama

- Therese ma zamiar zgarnąć wszystkie możliwe medale - powiedział w filmie dokumentalnym pod tytułem "Therese Johaug - Wyrok" wyemitowanym przez kanał norweskiej telewizji TV2.

Mistrzyni olimpijska i świata, dwukrotna triumfatorka Pucharu Świata w punktacji generalnej, której dyskwalifikacja zakończy się 18 listopada, w dalszym ciągu uważa, że jest niewinna. Padła ofiarą "bezdusznego systemu", a winę za podanie maści Trofodermin zawierającej zabroniony clostebol, którą stosowała na poparzone słońcem usta, ponosi lekarz, który i tak wziął na siebie całą odpowiedzialność.

- Sezon, na który tak bardzo czekała Therese z punktem kulminacyjnym w postaci MŚ w Lahti, jest i tak już stracony i pogodziliśmy się z tym, chociaż nie do końca, ponieważ oglądanie tych zawodów w telewizji będzie dla niej niewyobrażalną torturą - powiedział menedżer biegaczki Joern Ernst.

- Therese jest rozżalona na cały świat, któremu podczas zimowej olimpiady będzie chciała pokazać kim jest. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy już teraz. Jeżeli chodzi o część fizyczną to z tym nie będzie problemu, natomiast z psychicznego punktu widzenia będzie to ciężka praca w samotności - powiedział z kolei Mikkelsplass.

Johaug została zawieszona 18 października z zakazem uczestnictwa w zorganizowanych przez federację narciarską treningach i zgrupowaniach, a także odcięta od wszelkiej pomocy fachowej. Już w kilka dni później biegaczka stworzyła swój prywatny zespół, w którym trenerem został Mikkelsplass.

Norweg zdobył srebrny medal olimpijski w biegu na 15 kilometrów techniką klasyczną w Calgary (1988) oraz jest dwukrotnym mistrzem wiata w sztafecie. W latach 1999-2002 był głównym trenerem reprezentacji Norwegii w biegach narciarskich. Do października był jej głównym doradcą, lecz zakończył współpracę w dniu otrzymania propozycji od Johaug. Do dzisiaj uważany jest za jednego z najlepszych trenerów w Skandynawii.

- Nawet się nie zastawiałem, ponieważ tego typu wyzwanie zdarza się tylko raz w życiu, albo nigdy. Poza tym diamentów nie wyrzuca się do kosza. Moim zadaniem jest doprowadzenie Therese do powrotu na najwyższym możliwym poziomie i je wykonam - powiedział Mikkelsplass.

Zbigniew Kuczyński