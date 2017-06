Szef USADA o Therese Johaug: FIS prowadzi osobistą wendetę

Szef amerykańskiej agencji antydopingowej (USADA) Travis Tygart uważa, że apelacja Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) o przedłużenie dyskwalifikacji norweskiej biegaczce Therese Johaug wygląda na polityczną akcję lub osobistą wendetę.

"Wtorkowe przesłuchanie biegaczki przez Trybunał Arbitrażowy ds. sportu (CAS) jest zwykłym wyrzucaniem pieniędzy w błoto i nieporozumieniem" - powiedział Amerykanin, który zasłynął udowodnieniem stosowania dopingu przez siedmiokrotnego zwycięzcę Tour de France w latach 1999-2005 jego rodaka Lance'a Armstronga.

Johaug, która jest multimedalistką igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, została w lutym zdyskwalifikowana przez norweską konfederację sportu (NIF) na 13 miesięcy, po tym jak we wrześniu wykryto u niej zakazany steryd clostebol będący składnikiem maści na poparzone usta. Kara upływa 18 listopada, lecz FIS złożył do CAS apelację z żądaniem wydłużenia dyskwalifikacji do 16-20 miesięcy.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczangu odbędą się w dniach 9-24 lutego i w przypadku zasądzenia dłużej dyskwalifikacji start Johaug będzie w nich niemożliwy.

"Apelacja FIS jest nieporozumieniem i wyraźnym jej celem jest niedopuszczenie biegaczki do startu w zimowej olimpiadzie. Nie wiem komu na tym zależy, ale wygląda to na działania polityczne lub osobistą wendetę, wbrew zasadom sprawiedliwości" - powiedział Tygart na antenie norweskiej telewizji NRK.

Amerykanin przebywa obecnie w Oslo i uczestniczy w kongresie zorganizowanym przez norweską agencję antydopingową "Antidoping Norge".

"13 miesięcy dyskwalifikacji jest, według wszystkich reguł stosowanych przez agencje antydopingowe, jak najbardziej sprawiedliwą i bardzo surową karą za stosowanie lekarstwa dostępnego bez recepty i raczej nieposiadającego działania wspomagającego. Z drugiej strony mamy do czynienia ze świadomym wspomaganym przez państwa systematycznym dopingiem, jak w Rosji, co uchodzi im na sucho, a tu walczy się z jedną sportsmenką, która popełniła błąd" - podkreślił.

