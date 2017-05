PŚ w biegach: Szwecja rezygnuje z prestiżowych zawodów

Sprint dookoła Zamku Królewskiego w Sztokholmie wchodzący w cykl Pucharu Świata w biegach narciarskich już więcej się nie odbędzie. Szwedzka Federacja Narciarska (SFF) zdecydowała się zrezygnować z tych zawodów z powodu zbyt wysokich kosztów organizacji i przenieść je do Falun.

Zdjęcie Petter Northug na tle Zamku Królewskiego w Sztokholmie /AFP

- Zbyt drogie okazało się zwożenie śniegu spod Sztokholmu do centrum starego miasta pod Zamek Królewski, a następnie szybkie wywożenie go po zawodach. Wszystko w ciągu jednej doby - powiedział dyrektor od biegów narciarskich w SSF Johan Seres.

Dyrektor zawodów Rutger Simonsson ostro skrytykował decyzję. W rozmowie z dziennikiem "Expressen" powiedział, że jest to dla organizatorów jak "cios nożem w serce".

- Te zawody weszły już na stałe do tradycji Sztokholmu i gromadziły za każdym razem 25 tysięcy publiczności, w tym wielu turystów. Nie rozumiem tej decyzji, zwłaszcza że we wstępnym kalendarzu międzynarodowej federacji FIS na przyszły sezon sprint w Sztokholmie się znajduje. To nienormalne. Wiele miast ostro walczy o organizację PŚ, a my rezygnujemy - dodał.

Sares powiedział, że decyzja SFF jest nieodwołalna: "poinformujemy o tym FIS podczas kongresu w piątek w Słowenii".

Zawody pod nazwa Slottsprinten (Sprint zamkowy) odbyły się pierwszy raz w 2000 roku i w sumie rozegrane zostały 11 razy. Trasa wynosi 1090 metrów dookoła Zamku Królewskiego, a zawody tradycyjnie otwierał król Szwecji Carl XVI Gustaf i osobiście wręczał nagrody. Dwa razy (2011 i 2013) robił to jego syn książę Filip.

Edycję w 2013 roku wygrała Justyna Kowalczyk.