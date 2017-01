PŚ w biegach narciarskich. 104. zwycięstwo Marit Bjoergen

Norweżka Marit Bjoergen wróciła do rywalizacji w Pucharze Świata w biegach narciarskich po ponadmiesięcznej przerwie i odniosła 104. zwycięstwo w karierze. W sobotę w szwedzkim Ulricehamn wygrała bieg na 10 km techniką dowolną.

Bjoergen, która w marcu skończy 37 lat, wyprzedziła o 10,7 Finkę Kristę Parmakoski i o 24,9 zawodniczkę gospodarzy Charlotte Kallę.



Znakomita Norweżka to jedna z gwiazd biegów narciarskich, które nie rywalizowały w Tour de Ski. W ogóle do sportu Bjoergen wróciła w listopadzie po kilkunastomiesięcznej absencji; pod koniec 2015 roku urodziła syna. Już w drugim występie triumfowała na 10 km "klasykiem" w Lahti. Na podium była jeszcze dwukrotnie, a także zwyciężyła w sztafecie we francuskiej miejscowości La Clusaz, a miało to miejsce tydzień przed świętami.

Multimedalistka olimpijska i mistrzostw świata kolejny raz zaprezentowała się kibicom w sobotę w Ulricehamn. Po niespełna 3 km prowadziła inna Norweżka Heidi Weng, liderka klasyfikacji generalnej PŚ, ale potem na kolejnych pomiarach najlepsze czasu uzyskiwała Bjoergen. I tak zostało do mety, a Weng uplasowała się na szóstej pozycji ze stratą przeszło pół minuty.

Po raz kolejny zabrakło Justyny Kowalczyk, która trenuje obecnie na olimpijskich trasach w Soczi. Podopieczna trenera Aleksandra Wierietielnego zmagania w PŚ odpuszcza od 10 grudnia. Ten stan potrwa aż do lutego. Dzięki temu unika dominujących w tym czasie konkurencji rozgrywanych techniką dowolną, które nie służą jej kolanu. Polka w międzyczasie m.in. przetestowała trasy w Lahti, gdzie za miesiąc rozpoczną się mistrzostwa świata.

W sobotę w Szwecji odbędzie się jeszcze bieg mężczyzn na 15 km "łyżwą", początek o godz. 14.

Wyniki - bieg na 10 km techniką dowolną:

1. Marit Bjoergen (Norwegia) 23.46,3

2. Krista Parmakoski (Finlandia) strata 10,7

3. Charlotte Kalla (Szwecja) 24,9

4. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Norwegia) 25,7

5. Ragnhild Haga (Norwegia) 32,3

6. Heidi Weng (Norwegia) 34,0

PŚ w narciarstwie biegowym kobiet 1. Heidi Weng 1391 pkt 2. Krista Parmakoski 1112 3. Ingvild Flugstad Oestberg 1072 4. Stina Nilsson 845 5. Jessica Diggins 730 34. Justyna Kowalczyk 111 Zobacz pełną tabelę

Sportowcy z największą liczbą zwycięstw w PŚ w konkurencjach narciarskich wg FIS:

(kolejno: imię i nazwisko, liczba zwycięstw, lata startów, dyscyplina):



1. Marit Bjoergen (Norwegia) 104 od 1999; biegi narciarskie

2. Ole Einar Bjoerndalen (Norwegia) 95 od 1994; biathlon i biegi narciarskie

3. Ingemar Stenmark (Szwecja) 86 1974-1989; narciarstwo alpejskie

4. Lindsey Vonn (USA) 77 od 2000; narciarstwo alpejskie

5. Annemarie Moser-Proell (Austria) 62 1971-1979; narciarstwo alpejskie

6. Martin Fourcade (Francja) 57 od 2008; biathlon

7. Vreni Schneider (Szwajcaria) 55 1989-1995; narciarstwo alpejskie

8. Rune Kristiansen (Norwegia) 54 1988-1992; narciarstwo akrobatyczne

. Hermann Maier (Austria) 54 1998-2009; narciarstwo alpejskie

10. Gregor Schlierenzauer (Austria) 53 od 2006; skoki narciarskie

11. Alberto Tomba (Włochy) 51 1987-1998; narciarstwo alpejskie

12. Justyna Kowalczyk (Polska) 49 od 2007; biegi narciarskie

13. Hannu Manninen (Finlandia) 48 1996-2010; kombinacja norweska

Adam Małysz (Polska) 39 1996-2011; skoki narciarskie

Kamil Stoch (Polska) 19 od 2011; skoki narciarskie