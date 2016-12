PŚ w biegach: Aleksander Legkow jednym z sześciorga zawieszonych Rosjan

Czołowy rosyjski biegacz narciarski Aleksander Legkow potwierdził, że jest jednym z sześciorga zawieszonych zawodników tego kraju. Podobna kara spotkała Jewgienija Biełowa i Julię Iwanową. Nieoficjalnie wiadomo, że pauzował będzie też Maksym Wylegżanin.

Zdjęcie Aleksander Legkow /AFP

Legkow to złoty medalista olimpijski z Soczi na 50 km techniką dowolną, a Wylegżanin zajął w tej samej konkurencji drugie miejsce. Trzeci był ich rodak Ilia Czernousow.

Wylegżanin był też drugi w sprincie drużynowym, a ponadto wraz z Legkowem sięgnął po srebro w sztafecie 4x10 km.

Ich zawieszenie ma związek z ustaleniami drugiej części tzw. raportu McLarena, w którym ujawniono kulisy procederu dopingowego w Rosji. Od wielu lat dochodziło m.in. do tuszowania pozytywnych wyników i podmieniania próbek, a sprawa dotyczy także medalistów olimpijskich z Soczi.

Do zawieszenia doszło w czwartek, ale wówczas Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) nie podała żadnych nazwisk. Wiadomo było jedynie, że dotyczy ono szóstki biegaczy. Swoją dyskwalifikację upubliczniła już wcześniej Iwanowa, a we wtorek także Legkow i Biełow. Pozostali to prawdopodobnie Wylegżanin, Aleksiej Pietuchow i Jewgienia Szapowałowa.

Żaden z wymienionych zawodników nie będzie mógł uczestniczyć w rozpoczynającym się 31 grudnia Tour de Ski. Legkow zwyciężył w klasyfikacji generalnej prestiżowego cyklu w 2013 roku, a Wylegżanin był wówczas trzeci. Sześć lat wcześniej Legkow zajął drugie miejsce.

W wyniku skandalu dopingowego nie odbędą się zaplanowane na 16-19 marca w miejscowości Tiumeń. Wcześniej odwołano już m.in. zmagania w Rosji w biathlonie, bobslejach i skeletonie czy łyżwiarstwie szybkim.