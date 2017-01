PŚ w biegach. Adwokat Therese Johaug: Jest niewinna

W Oslo, przed Norweską Konfederacją Sportu (NIF) rozpoczęło się przesłuchanie Therese Johaug. Słynna norweska biegaczka narciarska jest zawieszona za stosowanie sterydów.

Zdjęcie Therese Johaug i jej adwokat Christian B. Hjort podczas przesłuchania w środę w Oslo /AFP

Przesłuchanie odbywa się przy drzwiach otwartych. Podczas rozprawy ujawniono, że stężenie sterydu w organizmie Johaug wynosiło 13 nanogramów na milimetr. Prawnicy biegaczki podkreślają, że to niewielka wartość, co może potwierdzać, że Johaug nie brała dopingu tylko rzeczywiście zastosowała jedynie maść na poparzenie słoneczne. Potwierdzać to ma także sms wysłany przez nią do przyjaciółki, w którym opisuje, że dokucza jej oparzenie.

Reklama

Adwokat Johaug Christian B. Hjort stwierdził, że norweska gwiazda biegów narciarskich jest niewinna i w ogóle nie powinna zostać ukarana. Dowodził, że Johaug nie tylko nie stosowała dopingu celowo, ale także nie popełniła żadnego zaniedbania.



Tymczasem szwedzki ekspert od karania przypadków dopingu w sporcie - Tommy Forsgren przypomniał, że w przypadku sportowców limit sterydów anabolicznych wynosi zero.



Johaug podtrzymuje obraną wcześniej linię obrony. Powiedziała, że całkowicie ufała lekarzowi reprezentacji i przed zastosowaniem otrzymanego od niego leku zapytała, czy nie jest na liście niedozwolonych medykamentów.

"Kiedy otrzymałam list od ADN (Norweska Komisja Antydopingowa - przyp. red.) z wynikiem, stałam i płakałam. Byłam w szoku" - relacjonowała Johaug.

We wrześniu w organizmie mistrzyni olimpijskiej z Vancouver (2010) i siedmiokrotnej mistrzyni świata wykryto kolstebol. Całą winę wziął na siebie lekarz norweskiej kadry Fredrik Bendiksen. Tłumaczył, że kupił w aptece krem, który zawodniczka stosowała na oparzenia warg. To właśnie ten medykament zawierał niedozwolone substancje.



Norweska Komisja Antydopingowa "Antydoping Norge" zawiesiła Johaug i zaproponowała karę w 14 miesięcy dyskwalifikacji. Teraz biegaczkę przesłuchuje Norweska Konfederacja Sportu (NIF), która do trzech tygodni podejmie decyzję o karze.