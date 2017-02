Narciarskie MŚ. Polska zajęła 9. miejsce w finale sprintu drużynowego kobiet

Polska w składzie Ewelina Marcisz - Justyna Kowalczyk zajęła 9. miejsce w finale sprintu drużynowego na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Lahti. Triumfowała Norwegia, przed Rosją i Stanami Zjednoczonymi

Zdjęcie Justyna Kowalczyk na trasie w Lahti /Grzegorz Momot /PAP

W pierwszym półfinale najlepiej zaprezentowały się Norweżki i Finki, które uzyskały przepustkę do finału. Na kolejnych miejscach znalazły się Szwajcarki i Włoszki, które musiały czekać na wyniki drugiego biegu.

Na starcie drugiego półfinału zameldowała się sztafeta Polek w składzie Ewelina Marcisz - Justyna Kowalczyk. O kwalifikację obok "Biało-czerwonych" walczyły m.in. Rosjanki, Niemki, Amerykanki oraz Szwedki.

Każda z zawodniczek musiała pokonać trzy dystanse po 1,3 km każdy. Na pierwszej zmianie pobiegła Marcisz, która nie zaczęła najlepiej. 26-latka z Krosna wyprzedziła tylko Białorusinkę. Polka upadła kilkanaście metrów przed zmianą i Kowalczyk rozpoczęła odrabianie strat od... ostatniej lokaty.



Multimedalistka olimpijska zaczęła odrabianie strat i wskoczyła na trzecie miejsce. Justyna nie zdołała jednak obronić się przed naporem rywalek i na zmianę dotarła w grupie - na piątym miejscu.



Na trzeciej zmianie Marcisz udało się utrzymać korzystną lokatę i na trasę wróciła Kowalczyk. Doświadczona biegaczka zmniejszyła stratę do liderującej Szwedki do niespełna czterech sekund i powiększyła do blisko 12 przewagę nad reprezentacją Białorusi.



Na ostatniej zmianie młodszej z "Biało-czerwonych" powtórzył się scenariusz, w którym Marcisz zgubiła czołówkę i pozwoliła odrobić część strat Białorusinkom.

Kowalczyk nie miała szans dogonić prowadzącej czwórki, ale walczyła o jak najlepszy czas. Ostatecznie Polka dobiegła do mety ze stratą 33 sekund i "Biało-czerwone" uzyskały przepustkę do finału z dziesiątym czasem.



Na starcie biegu finałowego znalazły: Norwegia, Finlandia, Szwajcaria, Włochy, Słowenia, Szwecja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Rosja i Polska.



"Biało-czerwone" nie były faworytkami do medalu, czego dowodem był bardzo słaby start Marcisz. Polka zajmowała ostatnie miejsce, a rywalki odjechały na dobre kilkanaście metrów i po pierwszej zmianie sztafeta traciła aż 9 sekund do przedostatnich Włoszek.



Podobnie jak w półfinale, Kowalczyk potrafiła odrobić stratę i wyprowadziła drużynę na ósme miejsce. Młodsza z Polek ponownie spadła jednak na ostatnią lokatę.

Kowalczyk zmniejszyła stratę, ale nie zdołała dogonić sztafety włoskiej i Marcisz rozpoczęła przedostatnią zmianę na ostatnim miejscu. Na pierwsze miejsce przesunęły się Rosjanki, które wyprzedziły Norweżki.



Marcisz udało się odrobić kilka metrów i starsza z "Biało-czerwonych" ruszyła na ostatnie 1,6 km z dużym animuszem. Justyna zgodnie z oczekiwaniami, odrobiła stratę i wyprzedziła Włoszki.

Triumfowała Norwegia, przed Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Bez medalu rywalizację ukończyły Szwedki, które przegrały na ostatniej prostej z Amerykankami.

Do finału awansowała także sztafeta mężczyzn w składzie Dominik Bury - Maciej Staręga, która zajęła piąte miejsce z niespełna 15-sekundową stratą do Norwegów.



MŚ w Lahti, sprint drużynowy kobiet - wyniki:

półfinał 1:



1. Norwegia 20:10.75

2. Finlandia +3.14

3. Szwajcaria +12.88

4. Włochy +23.76

5. Słowenia +32.67

6. Czechy +1:15.59

półfinał 2:

1. Szwecja 20:29.21



2. Niemcy +0.41



3. USA +1.47



4. Rosja +4.41



5. Polska +33.40



6. Białoruś +37.66

finał:

1. Norwegia 20:20.5



2. Rosja +5.56



3. USA +18.38



4. Szwecja +18.57



5. Finlandia +23.02



6. Niemcy +29.53



7. Szwajcaria +41.84



8. Słowenia +48.48



9. Polska +48.99



10. Włochy +1:05.20