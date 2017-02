Narciarskie MŚ. Maciej Staręga czwarty w półfinale sprintu

Maciej Staręga odpadł w półfinale sprintu techniką dowolną podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym, które odbywają się w Lahti. Polak w biegu półfinałowym w swojej grupie zajął czwarte miejsce i nie awansował do kolejnej rundy. Ostatecznie Polak sklasyfikowany został na ósmej pozycji, a złoty medal zdobył Federico Pellegrino.

Kwalifikacje wygrał Rosjanin Siergiej Ustiugow, który na trasie liczącej 1,6 km uzyskał czas 3.11,72 min. Ustiugow wyprzedził dwóch Norwegów - Finna Haagena Krogha o 2,72 i Sindre Bjoerstada Skara o 3,39.



Staręga, który uplasował się na 22. pozycji, stracił do zwycięzcy 9,12.

W kwalifikacjach nie powiodło się natomiast pozostałym dwóm Polakom. Antolec był 65., 21,84 za Ustiugowem, a Klisz 66. - 23,02.

W ćwierćfinale Staręga radził sobie dobrze. Dynamicznie rozpoczął, a dużo zyskiwał na podbiegach. Utrzymywał się w grupie, która wpadła na metę.

Dzięki znakomitej końcówce Staręga awansował do półfinału! Minął metę jako drugi, a dało mu to promocję do kolejnej rundy. Pierwszy był Szwed Calle Halfvarsson z czasem 3.23,7 min., a drugi Staręga, który okazał się minimalnie wolniejszy. Uzyskał 3.23,9 min.

Niestety, w półfinale rywale okazali się dla niego zbyt silni. Staręga ukończył wynik z czasem 3.24,8 min., a więc 1,1 sekundy za zwycięzcą półfinału Kroghiem. Awans uzyskał też Ristomatti Hakola.



Złoty medal zdobył Federico Pellegrino, który w finale wyprzedził Siergieja Ustiugowa oraz Johannesa Hoesflota Klaebo. Staręga zajął ostatecznie ósme miejsce.



