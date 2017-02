Narciarskie MŚ. Justyna Kowalczyk: Jestem zadowolona, choć chciałoby się więcej

- Jestem zadowolona, choć chciałoby się więcej. Szkoda, że się potknęłam na ostatnim zjeździe, bo byłoby 8. miejsce, a tak skończyłyśmy na dziewiątym - powiedziała po finale sprintu drużynowego kobiet na MŚ w Lahti, Justyna Kowalczyk.

Zdjęcie Justyna Kowalczyk na trasie biegu w Lahti /Grzegorz Momot /PAP

Multimedalistka olimpijska zdradziła, że startem w drużynowym sprincie chciała zapoznać się z trasami mistrzostw świata. - Chciałam ściągnąć trochę stresu z siebie. Chciałam, żeby trochę nerwów zeszło i mam nadzieję, że zeszło (śmiech). Cieszę się, że mogłam sprawdzić trasę. Zobaczymy, jak będzie za dwa dni - stwierdziła Kowalczyk, która we wtorek wystartuje w biegu na 10 km techniką klasyczną.

Justyna dodała, że bardzo dobrze czuła się na nartach, co jest dobrym prognostykiem przed wtorkowym startem. - Jestem zadowolona, choć chciałoby się więcej. Szkoda, że się potknęłam na ostatnim zjeździe, bo byłoby 8. miejsce, a tak skończyłyśmy na dziewiątym - mówiła w rozmowie z TVP. - Starałam się, jak mogłam, ale niestety się nie udało - dodała.

- Cieszę się, że dziewczyny z Rosji zajęły drugie miejsce, gratuluję im - dorzuciła.



Biegaczka skomplementowała również serwismenów. - Dzisiaj było bardzo dobrze. Śnieg był zmrożony, ale idzie ocieplenie. Zapowiadają deszcz i śnieg, a więc to nie będzie to, co dzisiaj - zakończyła Kowalczyk.

