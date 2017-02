MŚ w Lahti: Marit Bjoergen najlepsza w skiathlonie

Marit Bjoergen wygrała bieg łączony (skiathlon) na 15 kilometrów podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym, które odbywają się w Lahti. To był 15. złoty medal Norweżki w karierze na światowym czempionacie, zostają samodzielną rekordzistką tej imprezy.

Zdjęcie Marit Bjoergen, a za nią Krista Parmakoski /Richard Heathcote /Getty Images Biegi Narciarskie Narciarskie MŚ: Marit Bjoergen została najbardziej utytułowanym sportowcem

Bjoergen wyprzedziła w sobotę Finkę Kristę Parmakoski i Szwedkę Chartlotte Kallę.



Reklama

Bieg łączony składa się z dwóch części. Podczas pierwszej (7,5 km) panie ścigają się techniką klasyczną. Potem następuje zmiana nart i przejście na styl dowolny.

W połowie dystansu na czele mieliśmy cztery zawodniczki. Były to: Bjoergen, Parmakoski, Norweżka Heidi Weng i Kalla.

Najgorzej narty zmieniała Bjoergen, przez co straciła cztery sekundy do prowadzącej Parmakoski, ale nie przeszkodziło jej to szybko dołączyć do grupy, a następnie nadać takie tempo, że utrzymała się za nią tylko Finka.



Traciły natomiast Weng oraz Kalla.



W końcówce Bjoergen przyspieszyła, odskakując od Parmakoski, i spokojnie zdobyła kolejne mistrzostwo świata, a pierwsze w Lahti. Norweżka wyprzedziła Finkę o 4,8 s, jednak i tak gospodarze mogą być zadowoleni.



Na trzecim miejscu przybiegła Kalla (32 sekundy straty), która oderwała się od Weng. Liderka klasyfikacji generalnej PŚ ukończyła bieg na piątym miejscu.

W liczbie złotych medali MŚ do tej pory Bjoergen była współrekordzistką z legendarną Rosjanką Jeleną Wialbe.

Zdjęcie Marit Bjoergen ze swoim synkiem / Matthias Hangst / Getty Images

Blisko 37-letnia zawodniczka była faworytką. Bjoergen biegi łączone wygrywała na czterech z ostatnich pięciu wielkich imprez. Najlepsza była w igrzyskach w Vancouver (2010) oraz Soczi (2014), a także w MŚ w Oslo (2011) i w Val di Fiemme (2013).

Bjoergen złote medale MŚ zdobywa od 2003 roku, kiedy wygrała sprint techniką dowolną. Dwa lata później w Oberstdorfie trzykrotnie stanęła na najwyższym stopniu podium, ale potem przyszedł regres. Na szczyt wróciła dopiero w 2011 roku. W Oslo najlepsza była w czterech konkurencjach, podobnie jak w 2013 w Val di Fiemme. Dwa lata temu w Falun ze złotych krążków cieszyła się w sprincie techniką klasyczną i w sztafecie.

Kornelia Kubińska była 37., a Martyna Galewicz 45. Justyna Kowalczyk nie startowała.



Pawo

Wyniki - bieg łączony kobiet 7,5+7,5 km:

1. Marit Bjoergen (Norwegia) 37.57,5

2. Krista Parmakoski (Finlandia) strata 4,8 s

3. Charlotte Kalla (Szwecja) 32,0

4. Nathalie von Siebenthal (Szwajcaria) 1.05,0

5. Heidi Weng (Norwegia) 1.05,1

6. Teresa Stadlober (Austria) 1.05,4

7. Julia Czekaliewa (Rosja) 1.05,7

8. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Norwegia) 1.11,1

9. Anastazja Siedowa (Rosja) 1.15,3

10. Masako Ishida (Japonia) 1.21,8

...

37. Kornelia Kubińska (Polska) 4.26,8

45. Martyna Galewicz (Polska) 6.07,7