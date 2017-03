MŚ w Lahti. Kornelia Kubińska wkurzona po biegu na 30 km

Kornelia Kubińska nie zawiodła w biegu na 30 km techniką dowolną na MŚ w Lahti, zajmując 24. miejsce. Po zawodach była jednak mocno rozczarowana. Wygrała niesamowita Marit Bjoergen, a za nią finiszowały trzy inne Norweżki.

Zdjęcie Kornelia Kubińska na trasie w Lahti /Grzegorz Momot /PAP

Podium uzupełniły Heidi Weng i Astrid Jacobsen. Czwarta była Ragnhild Haga. Kubińska straciła do zwyciężczyni 2 minuty i 58 sekund.

Reklama

- Jestem wkurzona - powiedziała zaraz po biegu nasza zawodniczka.

Skąd to rozczarowanie? - Mogłam walczyć z czwórką zawodniczek, które biegły przede mną, ale przed ostatnim podbiegiem Japonka Masako Ishida, przez jej nieuwagę, włożyła mi kij między nogi - żaliła się Kubińska.

- Niepotrzebnie się pchała przed wirażem, żeby być pierwszą i ja na tym niestety straciłam bardzo wiele - opowiadała Polka, która bardzo żałuje, że nie udało się jej wejść do pierwszej "20".

- Byłby fajny wynik. Dałam z siebie to, co miałam zostawione na ostatni podbieg. Ale takie są realia. Trzeba się cieszyć z tego, co jest - powiedziała.

- Forma chyba przyszła na koniec mistrzostw świata. Głowa inaczej pracuje i ciało też. Szkoda, że bieg na 10 km klasykiem nie jest dopiero za dwa dni - mówiła Kubińska.

- Przyszły sezon? Na razie chciałam skończyć te mistrzostwa świata. To jest najdłuższa rozłąka z moim dzieckiem i chcę już jechać do domu, by być z nim i mężem, już nie mogę wytrzymać - zakończyła.

Z Lahti Waldemar Stelmach