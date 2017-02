MŚ w Lahti. Justyna Kowalczyk: Nie będę zdzierać z siebie szat

- Po tym biegu nie zamierzam się samokaleczyć ani zdzierać z siebie szat – mówiła Justyna Kowalczyk po ósmym miejscu w biegu na 10 km klasykiem na MŚ w Lahti.

Zdjęcie Justyna Kowalczyk w Lahti /Grzegorz Momot /PAP Justyna Kowalczyk MŚ w Lahti. Złoto Bjoergen na 10 km klasykiem, Justyna Kowalczyk bez medalu!

Justyna Kowalczyk w biegu na 10 km zajęła ósme miejsce. Wygrała Marit Bjoergen, druga była Charlotte Kalla, a trzecia Astrid Uhrenholdt Jacobsen.



Reklama

- Forma nie była ani nie jest taka, żeby walczyć o medale. To nie był zły bieg. Dałam z siebie wszystko. Wystarczyło na ósme miejsce, z wielką stratą do pierwszych dwóch dziewczyn. Taki jest sport. Zrobiłam wszystko, co mogłam - mówiła Kowalczyk przed kamerami TVP.

- Jestem zadowolona, bo przez ostatnie miesiące walczyłam o każdą sekundę w tym biegu. Jedyny cel, to szybciej biec. Dziewczyny też jednak miały taki pomysł i nie wyszło - dodała.

- Trochę traktuję to jak porażkę, ale nie będę się samookaleczać i zdejmować z siebie szat. Cieszę się, że znalazłam się wśród najlepszych, ale z tyłu, a nie z przodu czołówki - żałowała Kowalczyk.

Polka oceniła też rywalki, które startowały w dzisiejszym konkursie.



- Dwie są bardzo mocne (Bjoergen i Kalla), a z innymi jest różnie. Pewnie za tydzień znów wyniki będą inne. Nie skreślam się, ale wielkiej hipereuforii bym nie robiła, bo nie ma z czego - dodała.

- Wszystkich zawiodłam i siebie zawiodłam. Trochę mi się na płacz zbiera, gdy o nich myślę - powiedziała Kowalczyk o ludziach ze sztabu.

- Moja praca jest taka, jak każda inna. Czasem dostaje się po tyłku i później dobrze to wychodzi. Chyba że jesteś Marit Bjoergen - dodała.

- Nart nie rzucę, bo nawet gdybym bardzo chciała, to tego nie zrobię, bo jestem z nimi od zawsze związana - zakończyła z uśmiechem.

Justyna Kowalczyk podczas biegu na 10 km klasykiem na MŚ w Lahti 1 15 Justyna Kowalczyk podczas biegu na 10 km klasykiem na MŚ w Lahti Autor zdjęcia: Grzegorz Momot Źródło: PAP 15

Wyniki:



1. Marit Bjoergen (Norwegia) 25.24,9

2. Charlotte Kalla (Szwecja) strata 41,0 s

3. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Norwegia) 55,5

4. Heidi Weng (Norwegia) 1.13,8

5. Anna Haag (Szwecja) 1.22,7

6. Kerttu Niskanen (Finlandia) 1.23,7

7. Krista Parmakoski (Finlandia) 1.31,4

8. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia)1.34,5

. Justyna Kowalczyk (Polska) 1.34,5

10. Stefanie Boehler (Niemcy) 1.35,8

...

40. Kornelia Kubińska (Polska) 3.26,6

42. Ewelina Marcisz (Polska) 3.53,8

53. Martyna Galewicz (Polska) 4.37,4