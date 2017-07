Kolejne tygodnie niepewności przed Therese Johaug. Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu poinformował norweską biegaczkę, że decyzja w sprawie jej zawieszenia za doping zapadnie nie wcześniej niż na początku sierpnia.

- Dostaliśmy informację, że decyzja Trybunału Arbitrażowego zapadnie nie wcześniej niż za cztery tygodnie. Nie znamy dokładnej daty, ale wiemy, że na pewno nie będzie to lipiec. Mieliśmy nadzieję, że sprawa zakończy się jak najszybciej, ale musimy uszanować to, że Trybunał potrzebuje więcej czasu. Nie jest to dla nas problemem - powiedział Joern Ernst, menadżer Johaug.