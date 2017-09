Katerina Neumannova, była biegaczka narciarska, przyznała w rozmowie z czeskimi mediami, że w przeszłości rozważała sięgnięcie po doping.

Zdjęcie Katerina Neumannova /AFP

Sześciokrotna medalistka olimpijska, która w najlepszym okresie kariery musiała mierzyć się z rosyjskimi dominatorkami, Łarisą Łazutiną i Olgą Daniłową, zdyskwalifikowanymi później za stosowanie niedozwolonych środków, powiedziała, że i ona mogła wówczas wybrać "drogę na skróty".



"Naszą dyscyplinę, podobnie jak kolarstwo, bardzo mocno dotknął problem dopingu. To prawda, że ja również miałam propozycję, by z tego skorzystać. Chodziło konkretnie o erytropoetynę, hormon, dzięki któremu zwiększa się produkcja czerwonych krwinek. W tamtych czasach była ona niemożliwa do wykrycia" - cytuje czeski "Tyden".

Zobacz materiał wideo:

Wideo Katerina Neumannova rozważała stosowanie dopingu. Wideo

Reklama