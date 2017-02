Bieg Piastów - tygodniowy festiwal narciarski rozpoczną w sobotę rodziny

Rodzinną Dziesiątką rozpocznie się w sobotę na Polanie Jakuszyckiej 41. Bieg Piastów. W narciarskim festiwalu, który potrwa do 5 marca, organizatorzy spodziewają się ok. sześciu tysięcy osób z blisko 30 krajów. Na 50 km zamierza wystartować Justyna Kowalczyk.

Do biegu na 10 km zgłosiło się prawie 400 osób, m.in. Walter Judka z Jeleniej Góry, jedyny uczestnik wszystkich dotychczasowych 40 imprez.

- Sobota to dla mnie dzień wyjątkowy również dlatego, że wypada w 74. urodziny. Na trasie towarzyszyć mi będą dwaj synowie i synowa. Natomiast na 5 marca zaplanowałem udział w Memoriale Wandy i Jerzego Lechowiczów na 25 km - wspomniał instruktor narciarski.

Jak podkreślił, zdrowie dopisuje mu dzięki systematycznym ćwiczeniom fizycznym. Od wiosny do jesieni trenuje dziennie po 1,5 godziny. Przygotowania do tegorocznej rywalizacji na śniegu rozpoczął 2 grudnia na Polanie Jakuszyckiej, pokonując tam jednorazowo od 10 do 30 km.

Festiwal obejmuje kilkanaście biegów, m.in. na 15 km - Memoriał Stanisława Michonia (26 lutego), Nocną Dziesiątkę (27 lutego), na 30 km techniką dowolną (3 marca) oraz na 50 km (4 marca) i 25 km klasykiem (5 marca).

- Uważam, że trasy zostały bardzo dobrze przygotowane. Leży na nich od 30 do 70 cm śniegu i chociaż zdarzyły się też opady deszczu, nic nie wskazuje na to, by aura zakłóciła zawody - powiedział Leszek Kosiorowski ze Stowarzyszenia Bieg Piastów.

Pomysłodawcą zawodów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie był 82-letni dziś Julian Gozdowski, długoletni ich komandor (obecnie honorowy). Po raz pierwszy rywalizowano tam w kwietniu 1976 roku. Od 2015 impreza należy do cyklu Worldloppet Cup, Pucharu Świata w maratonach narciarskich.