Weronika Nowakowska: Cel został osiągnięty

Weronika Nowakowska wróciła na biathlonowe trasy po rocznej przerwie. Dwukrotna medalistka mistrzostw świata wystąpiła w sprincie Pucharu IBU w estońskiej miejscowości Otepaeae, gdzie zajęła 28. miejsce.

Zdjęcie Weronika Nowakowska /AFP

Nowakowska spudłowała dwa razy, a jej strata do triumfatorki Rosjanki Anastazji Zagorujko wyniosła 1.25,8. Polka swój występ skomentowała na Facebooku.



"Wynik bezwzględny taki sobie - 28. miejsce, strzelanie stabilnie, ale nie bezbłędne, bo 1 kara z leżącej i 1 ze "stójki". Ale cel został osiągnięty i jakby przyjrzeć się temu wynikowi bliżej:

- kwalifikacja do przyszłorocznych Pucharów Świata zrobiona

- 1.25 straty do zwycięzcy, co oznacza, że przy lepszym strzelaniu...

- czas strzelania mogę jeszcze sporo poprawić

- narty przygotowywał dzielnie tylko jeden człowiek, a nie cały team, więc i tu jest spora rezerwa!" - napisała Nowakowska.



Kolejny występ reprezentantki Polski już w sobotę, kiedy znów odbędzie się rywalizacja w sprincie.



W marcu ubiegłego roku Nowakowska ogłosiła, że jest w ciąży i zawiesiła sportową karierę. W sierpniu urodziła bliźniaki. Od kilku miesięcy pracowała nad powrotem do formy. Celem Nowakowskiej są igrzyska olimpijskie w Pjongczangu, które odbędą się za niecały rok.

