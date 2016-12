Simon Schempp i Vanessa Hinz wygrali pokazowe zawody biathlonowe w Gelsenkirchen

Reprezentanci gospodarzy Simon Schempp i Vanessa Hinz wygrali 15. edycję World Team Challenge - pokazowych zawodów biathlonowych na stadionie piłkarskiego klubu Schalke w Gelsenkirchen. Drugie miejsce zajęli ich rodacy Erik Lesser i Franziska Hildebrand.

Zdjęcie Vanessa Hinz /PAP/EPA

Cała czwórka regularnie rywalizuje w Pucharze Świata, podobnie jak Rosjanie Aleksiej Wołkow i Olga Podczufarowa, którzy zajęli trzecie miejsce. Zawody na Arena auf Schalke obejrzało ok. 38 tysięcy kibiców.

Reklama

Zmagania World Team Challenge nie liczą się do klasyfikacji generalnej PŚ, ale co roku bierze w nich udział czołówka cyklu. Ich popularność skłoniła kilka lat temu Międzynarodową Unię Biathlonu (IBU) do włączenia do programu PŚ rywalizacji par mieszanych.

W tej konkurencji walczono też w środę w mistrzostwach Polski, po raz pierwszy w historii imprezy. W Kościelisku zwyciężyli Magdalena Gwizdoń i Grzegorz Guzik, a startowała cała krajowa czołówka, dlatego w Gelsenkirchen zabrakło Polaków.