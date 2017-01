PŚ w biathlonie. Życiowy sukces Grzegorza Guzika

Grzegorz Guzik zajął 26. miejsce w sprincie na 10 km biathlonowego Pucharu Świata w niemieckim Oberhofie. To największy sukces w karierze 25-letniego zawodnika, który wywalczył pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej cyklu. Zwyciężył Austriak Julian Eberhard.

Zdjęcie Julian Eberhard wygrał sprint w Oberhofie /AFP

Guzik miał jedną rundę karną, podobnie jak Eberhard, który na najwyższym stopniu podium zawodów PŚ stanął po raz drugi. Polak stracił do niego 1.39,0 i z taką stratą przystąpi do sobotniego biegu na dochodzenie. Nie zakwalifikowali się do niego Łukasz Szczurek ani Andrzej Nędza-Kubiniec.

Guzik wywalczył pierwsze punkty dla Polski w rywalizacji mężczyzn od sezonu 2011/12, kiedy karierę zakończył obecny trener kadry Tomasz Sikora.

Tym razem nie najlepiej poszło liderowi klasyfikacji generalnej Martinowi Fourcade'owi. Francuz był w czołówce po pierwszym, bezbłędnym strzelaniu, ale w drugim miał trzy pudła. Zajął ósme miejsce i stracił do zwycięzcy 51,3 s.

W piątek odbędzie się rywalizacja kobiet na 7,5 km. Na sobotę zaplanowano biegi na dochodzenie, a na niedzielę - biegi ze startu wspólnego.

Wyniki:

1. Julian Eberhard (Austria) 27.26,8 (1 karna runda)

2. Michal Slesingr (Czechy) strata 10,8 s (1)

3. Dominik Windisch (Włochy) 40,3 (1)

4. Lukas Hofer (Włochy) 40,4 (0)

5. Erik Lesser (Niemcy) 41,2 (2)

6. Simon Schempp (Niemcy) 46,2 (2)

...

26. Grzegorz Guzik (Polska) 1.39,0 (1)

78. Łukasz Szczurek (Polska) 3.16,6 (3)

100. Andrzej Nędza-Kubiniec (Polska) 5.15,7 (5)

Klasyfikacja generalna (po 9 z 26 zawodów):

1. Martin Fourcade (Francja) 502 pkt

2. Anton Szypulin (Rosja) 327

3. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 308

4. Simon Schempp (Niemcy) 289

5. Maksym Cwietkow (Rosja) 268

6. Ole Einar Bjoerndalen (Norwegia) 267

...

59. Grzegorz Guzik (Polska) 15

Klasyfikacja sprintu (po 4 z 9 zawodów):

1. Martin Fourcade (Francja) 214 pkt

2. Emil Hegle Svendsen (Norwegia) 154

3. Julian Eberhard (Austria) 132

...

49. Grzegorz Guzik (Polska) 15