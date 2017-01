PŚ w biathlonie. Słaby występ polskiej sztafety w Ruhpolding

Polskie biathlonistki zajęły dopiero 16. miejsce w sztafecie 4 x 6 km Pucharu Świata w niemieckim Ruhpolding. O tak słabym wyniku zadecydowało pierwsze strzelanie Kingi Mitoraj. Zawody zakończyły się zwycięstwem Niemek.

Zdjęcie Krystyna Guzik /AFP

Na pierwszej zmianie w ekipie "Biało-czerwonych" wystąpiła Kinga Mitoraj. Jej pierwsza wizyta na strzelnicy była fatalna. Trzy dobierane pociski nie wystarczyły. Polka pudłowała i musiała biec aż trzy karne rundy. Już na początku nasze biathlonistki wyeliminowały się z walki o czołowe lokaty. Strata do prowadzących po pierwszym strzelaniu Czeszek była potężna - prawie dwie minuty.



Druga wizyta na strzelnicy w wykonaniu Mitoraj była już lepsza, ale nie poprawiło to miejsca Polek, które na pierwszej zmianie zajmowały ostatnie 23. miejsce.



Na kolejnych zmianach w zespole "Biało-czerwonych" biegły: Magdalena Gwizdoń, Monika Hojnisz i Krystyna Guzik strzelały bardzo dobrze, ale wystarczyło to do wyprzedzenia siedmiu drużyn. Polki zakończyły rywalizację na 16. miejscu ze stratą 5.03,8.



Walka o zwycięstwo toczyła się do ostatnich metrów. Po ostatnim strzelaniu prowadziły Norweżki z 10 sekundową przewagą nad Niemkami. Laura Dahlmeier błyskawicznie zniwelowała stratę do Marte Olsbu i finiszowała jako pierwsza. Norweżkę na ostatniej prostej Norweżkę pokonała jeszcze Francuzka Celia Aymonier.

Wyniki sztafety kobiet 4x6 km:

1. Niemcy czas 1:09.53 (0 karnych rund + 6 dobieranych pocisków)

2. Francja strata 3,4 s (0+7)

3. Norwegia +4,5 (0+1)

4. Ukraina +8,8 (0+3)

5. Włochy +1.51,5 (0+6)

6. Czechy +1.51,7 (1+10)

...

16. Polska +5.03,8 (3+9)